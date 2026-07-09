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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Exhibitionist festgenommen - Untersuchungshaft angeordnet

Bocholt (ots)

In den vergangenen Wochen kam es in Bocholt wiederholt zu exhibitionistischen Handlungen. Die Ermittlungen führten nun zur Identifizierung eines 45-jährigen Tatverdächtigen. Der Mann fiel am Dienstagnachmittag erneut auf und entblößte sich vor Kindern an einer Sporthalle an der Werther Straße. Polizeibeamte trafen den Mann im Nahbereich des Tatortes an nahmen ihn vorläufig fest. Nach Prüfung des Sachverhalts in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft und Ordnungsbehörden wurde eine Untersuchungshaft angeordnet. Die Ermittlungen dauern an. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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