Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bahnhof-Reken - Auto angefahren und geflüchtet

Reken (ots)

Unfallort: Bahnhof-Reken, Klein Rekener Weg;

Unfallzeit: 08.07.2026, zwischen 17.00 Uhr und 17.05 Uhr;

Eine bislang unbekannte Verkehrsteilnehmerin hat am Mittwochnachmittag in Bahnhof-Reken einen blauen Ford Focus angefahren. Das Fahrzeug stand auf einem Parkstreifen am Klein Rekener Weg. Ein Zeuge beobachtete, wie die Fahrerin eines silbernen Kleinwagens aus ihrem Fahrzeug ausstieg und den entstandenen Schaden begutachtete. Anschließend entfernte sie sich von der Unfallstelle, ohne ihren gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Die Frau wird wie folgt beschrieben: etwa 1,60 Meter groß, korpulente Statur, lange dunkelbraune Haare. Zur Unfallzeit trug sie ein blaues Oberteil und eine hellblaue Jeans. Die Polizei bittet die Fahrerin und weitere Zeugen, sich beim Verkehrskommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000 zu melden. (sb)

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