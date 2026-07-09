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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Kleinkraftrad an Schule entwendet

Ahaus (ots)

Tatort: Ahaus, Fürstenkämpe / Nordstraße;

Tatzeit: 09.07.2026, zwischen 08.00 Uhr und 11.00 Uhr;

Ein gelbes Kleinkraftrad der Marke Simson entwendet haben bislang unbekannte Täter in Ahaus. Am Donnerstagmorgen zwischen 08.00 Uhr und 11.00 Uhr stand das Fahrzeug auf einem Schotterparkplatz einer Schule an der Fürstenkämpe/Nordstraße. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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