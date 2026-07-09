POL-BOR: Ahaus - Kleinkraftrad an Schule entwendet
Ahaus (ots)
Tatort: Ahaus, Fürstenkämpe / Nordstraße;
Tatzeit: 09.07.2026, zwischen 08.00 Uhr und 11.00 Uhr;
Ein gelbes Kleinkraftrad der Marke Simson entwendet haben bislang unbekannte Täter in Ahaus. Am Donnerstagmorgen zwischen 08.00 Uhr und 11.00 Uhr stand das Fahrzeug auf einem Schotterparkplatz einer Schule an der Fürstenkämpe/Nordstraße. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)
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