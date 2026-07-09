PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Unfallflucht begangen

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, Grünstiege;

Unfallzeit: 08.07.2026, zwischen 19.50 Uhr und 19.55 Uhr;

Einen weißen Renault Twingo angefahren hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in Gronau. Mittwochabend stand das Auto auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Grünstiege. Der Unbekannte beschädigte das hinten am Kofferraum und Stoßfänger und entfernte sich, ohne seine gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 09.07.2026 – 10:31

    POL-BOR: Gronau - Pkw mutwillig zerkratzt

    Gronau (ots) - Tatort: Gronau, Schäferweg; Tatzeit: zwischen 06.07.2026, 18.30 Uhr, und 07.07.2026, 21.00 Uhr; Einen schwarzen Mercedes Benz beschädigt hat ein bislang unbekannter Täter in Gronau. In der Zeit zwischen Montag- und Dienstagabend stand das Auto an der Straße Schäferweg. Der Unbekannte zerkratzte die Beifahrerseite. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Gronau unter Tel. ...

    mehr
  • 09.07.2026 – 10:30

    POL-BOR: Ahaus-Wüllen - Unbekannte brechen in Transporter ein

    Ahaus (ots) - Tatort: Ahaus-Wüllen, Butenweg; Tatzeit: zwischen 03.07.2026, 16.00 Uhr, und 08.07.2026, 16.30 Uhr; In einen Firmentransporter eingebrochen sind zwei bislang unbekannte Täter in Ahaus-Wüllen. Zwischen Freitag- und Mittwochnachmittag stand der Citroen Jumper auf einem Parkplatz an der Straße Butenweg. Die Einbrecher öffneten gewaltsam das Fahrzeug und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren