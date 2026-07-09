Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Unfallflucht begangen

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, Grünstiege;

Unfallzeit: 08.07.2026, zwischen 19.50 Uhr und 19.55 Uhr;

Einen weißen Renault Twingo angefahren hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in Gronau. Mittwochabend stand das Auto auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Grünstiege. Der Unbekannte beschädigte das hinten am Kofferraum und Stoßfänger und entfernte sich, ohne seine gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)

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