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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Tenkingstraße;

Tatzeit: zwischen 06.07.2026, 22.30 Uhr, und 07.07.2026, 09.30 Uhr;

In ein Haus eindringen wollten bislang unbekannte Täter an der Tenkingstraße in Bocholt. Die Tat ereignete sich in der Nacht zum Dienstag. Nach ersten Erkenntnissen versuchten die Unbekannten eine Tür gewaltsam zu öffnen. Diese hielt dem Versuch jedoch Stand. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990 entgegen. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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