POL-BOR: Bocholt - Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Gronau (ots) - Unfallort: Gronau, Gildehauser Straße; Unfallzeit: 06.07.2026, 13.30 Uhr; Leichte Verletzungen erlitten hat ein Mädchen bei einem Verkehrsunfall in Gronau am Montagnachmittag. Sie befuhr mit ihrem Fahrrad den Radweg an der Gildehauser Straße in Richtung Norden. Nachdem sie die Ochtruper Straße bei Grünlicht überquert hatte, kam es zur Kollision mit einem E-Scooter. Das Mädchen stürzte und verletzte ...

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