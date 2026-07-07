POL-BOR: Bocholt - Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus
Bocholt (ots)
Tatort: Bocholt, Tenkingstraße;
Tatzeit: zwischen 06.07.2026, 22.30 Uhr, und 07.07.2026, 09.30 Uhr;
In ein Haus eindringen wollten bislang unbekannte Täter an der Tenkingstraße in Bocholt. Die Tat ereignete sich in der Nacht zum Dienstag. Nach ersten Erkenntnissen versuchten die Unbekannten eine Tür gewaltsam zu öffnen. Diese hielt dem Versuch jedoch Stand. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990 entgegen. (sb)
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