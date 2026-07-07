POL-BOR: Nachtragsmeldung zur Pressemeldung: Kreis Borken - 46 Kommissaranwärterinnen und Kommissaranwärter starten ihren Praxisabschnitt bei der Kreispolizeibehörde Borken
Kreis Borken (ots)
Ergänzend zur gestrigen Pressemeldung stellen wir den Medien zur Berichterstattung ein Gruppenbild zur Verfügung. (sb)
Hier zur gestrigen Pressemeldung:
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/6309315
Kontakt für Medienvertreter:
Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw
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