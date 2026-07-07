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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Nachtragsmeldung zur Pressemeldung: Kreis Borken - 46 Kommissaranwärterinnen und Kommissaranwärter starten ihren Praxisabschnitt bei der Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Nachtragsmeldung zur Pressemeldung: Kreis Borken - 46 Kommissaranwärterinnen und Kommissaranwärter starten ihren Praxisabschnitt bei der Kreispolizeibehörde Borken
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Kreis Borken (ots)

Ergänzend zur gestrigen Pressemeldung stellen wir den Medien zur Berichterstattung ein Gruppenbild zur Verfügung. (sb)

Hier zur gestrigen Pressemeldung:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/6309315

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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