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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Mädchen leicht verletzt

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, Gildehauser Straße;

Unfallzeit: 06.07.2026, 13.30 Uhr;

Leichte Verletzungen erlitten hat ein Mädchen bei einem Verkehrsunfall in Gronau am Montagnachmittag. Sie befuhr mit ihrem Fahrrad den Radweg an der Gildehauser Straße in Richtung Norden. Nachdem sie die Ochtruper Straße bei Grünlicht überquert hatte, kam es zur Kollision mit einem E-Scooter. Das Mädchen stürzte und verletzte sich leicht. Der minderjährige Fahrer des E-Scooters entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Er kann wie folgt beschrieben werden: ca. 12 - 13 Jahre alt, kurze braune Haare, er trug einen schwarzen Pullover mit Kapuze über dem Kopf, fuhr einen schwarzen E-Scooter. Die Polizei sucht den Unfallbeteiligten sowie weitere Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (ao)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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