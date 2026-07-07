Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Einbruch in Fahrradgeschäft - Täter gestellt

Gescher (ots)

Tatort: Gescher, Stationsweg;

Tatzeit: 07.07.2026, 04:55 Uhr;

Noch am Tatort nahmen Polizeibeamte am Dienstagmorgen in Gescher zwei mutmaßliche Einbrecher fest. Gegen 04.55 Uhr schlugen die Täter eine Fensterscheibe eines Fahrradgeschäfts am Stationsweg ein und verschafften sich so gewaltsam Zutritt zu den Geschäftsräumen. Dort entwendeten sie zwei Pedelecs und flüchteten zunächst mit einem Auto. Aufmerksame Zeugen verständigten die Polizei. Während die Einsatzkräfte den Sachverhalt aufnahmen, fuhr das mutmaßliche Täterfahrzeug erneut an dem Geschäft vorbei. Zeugen erkannten es. Die Polizisten hielten den Wagen an und nahmen die beiden Tatverdächtigen, eine Frau und einen Mann aus Gescher, vorläufig fest. Die entwendeten Pedelecs konnten sichergestellt und dem Eigentümer wieder ausgehändigt werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und der Personalienfeststellung entließen die Beamten die beiden Personen. Sie müssen sich nun in einem Strafverfahren verantworten. (sb)

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