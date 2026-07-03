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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Radfahrer verletzt sich bei Verkehrsunfall schwer

Vreden (ots)

Unfallort: Vreden, Stadtlohner Straße / Master Esch;

Unfallzeit: 02.07.2026, 16.00 Uhr;

Schwere Verletzungen erlitten hat ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall in Vreden. Ein 46-jähriger Vredener fuhr mit seinem Auto gegen 16.00 Uhr auf der Straße Master Esch. Im Kreuzungsbereich der Stadtlohner Straße kam es zum Zusammenstoß mit einem 81-jährigen Radfahrer. Der Senior war auf der Stadtlohner Straße in Richtung Bahnhofstraße unterwegs. Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten in ein umliegendes Krankenhaus. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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