POL-BOR: Vreden - Radfahrer verletzt sich bei Verkehrsunfall schwer
Vreden (ots)
Unfallort: Vreden, Stadtlohner Straße / Master Esch;
Unfallzeit: 02.07.2026, 16.00 Uhr;
Schwere Verletzungen erlitten hat ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall in Vreden. Ein 46-jähriger Vredener fuhr mit seinem Auto gegen 16.00 Uhr auf der Straße Master Esch. Im Kreuzungsbereich der Stadtlohner Straße kam es zum Zusammenstoß mit einem 81-jährigen Radfahrer. Der Senior war auf der Stadtlohner Straße in Richtung Bahnhofstraße unterwegs. Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten in ein umliegendes Krankenhaus. (jh)
Kontakt für Medienvertreter:
Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell