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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - E-Scooter nach Zusammenstoß geflüchtet - Polizei sucht Zeugen

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, Gildehauser Straße;

Unfallzeit: 02.07.2026, 15.20 Uhr;

Nach einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person sucht die Polizei Zeugen. Der Unfall mit anschließender Fahrerflucht ereignete sich am Donnerstagnachmittag gegen 15.20 Uhr auf der Gildehauser Straße in Gronau. Ein 57-jähriger Niederländer war mit seinem Pkw in Richtung Eper Straße unterwegs. Als er nach rechts in eine Grundstückseinfahrt abbiegen wollte, kam es zum Zusammenstoß mit einem E-Scooter. Dieser befuhr den dortigen Geh- und Radweg in gleicher Richtung. Auf dem E-Scooter befanden sich zwei Jugendliche. Durch die Kollision stürzten beide. Nach bisherigen Erkenntnissen verletzte sich die Mitfahrerin leicht. Dennoch setzten sie ihre Fahrt fort und entfernten sich vom Unfallort. Der Autofahrer verständigte die Polizei. Den Fahrer des E-Scooters beschrieb der 57-Jährige als etwa 14 bis 17 Jahre alt, mit dunklen Haaren und dunkler Kleidung. Die Mitfahrerin soll ebenfalls etwa 14 bis 17 Jahre alt gewesen sein und braune Haare gehabt haben. Die Polizei bittet die beiden Jugendlichen oder weitere Zeugen sich bei der Polizei zu melden. Hinweise erbittet das zuständige Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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