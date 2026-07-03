Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Ausweichmanöver verhindert Zusammenstoß - Verursacher flüchtet

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, Kaiserstiege;

Unfallzeit: 01.07.2026, 19.50 Uhr;

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am Mittwochabend auf der Kaiserstiege in Gronau. Ein 20-jähriger Autofahrer war gegen 19.50 Uhr in Richtung Vereinsstraße unterwegs, als ihm ein bislang unbekannter Pkw entgegenkam. Nach Angaben des Fahrers geriet der entgegenkommende Wagen auf seine Fahrspur, sodass der Gronauer mit seinem Wagen ausweichen musste. Dabei kam er von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Laterne. An seinem Pkw und an der Laterne entstand durch die Kollision Sachschaden. Zu einer Berührung der Fahrzeuge kam es nicht. Der unbekannte Autofahrer setzte seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu dem Verkehrsunfall machen können. Hinweise erbittet das zuständige Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (jh)

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