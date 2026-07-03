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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Vier Leichtverletzte bei Verkehrsunfall

Gescher (ots)

Unfallort: Gescher, Schlesierring / Zur Alten Vogelstange;

Unfallzeit: 03.07.2026, 07.30 Uhr;

Vier Leichtverletzte hat ein Verkehrsunfall mit einem Schultaxi am Freitagmorgen in Gescher gefordert.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr die 37-jährige Fahrerin des Kleinbusses die Straße Zur Alten Vogelstange. Sie wollte nach links auf den Schlesierring abbiegen. Gleichzeitig querte ein entgegenkommender Fahrradfahrer die Einmündung zum Schlesierring. Er wollte seine Fahrt geradeaus auf der Straße Zur Alten Vogelstange fortsetzen.

Um einen Zusammenstoß im Kreuzungsbereich zu vermeiden, wich die 37-Jährige dem Radfahrer aus. Dabei kam der Kleinbus von der Fahrbahn ab und prallte zuletzt gegen einen Baum.

Das Taxi war auf dem Weg zu einer Schule in Reken. Neben der Fahrerin saßen sieben Kinder und eine weitere Betreuungsperson im Fahrzeug. Durch den Aufprall verletzten sich zwei Kinder sowie die beiden Erwachsenen leicht. Für die Dauer der Unfallaufnahme war der Schlesierring vollständig gesperrt. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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