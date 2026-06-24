Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Bargeld aus Pkw entwendet

Stadtlohn (ots)

Tatort: Stadtlohn, Parkplatz am Sportplatz; Tatzeit: 23.06.2026, zwischen 17.00 Uhr und 18.35 Uhr;

Mehrere Gegenstände aus einem Pkw entwendetet haben unbekannte Täter in Stadtlohn. Der Fahrzeugführer stellte das Fahrzeug am Montag um 17.00 Uhr auf dem Parkplatz am Sportplatz ab. Als er gegen 18.35 Uhr zurückkam, stellte er fest, dass die Mittelkonsole und das Handschuhfach geöffnet waren. Es fehlten Bargeld, eine Brille und Parfum. Wie die Diebe ins Innere des Wagens gelangten, ist noch nicht abschließend geklärt.

Eine Zeugin beobachtete im Tatzeitraum ein Gruppe Jugendlicher. Die Jungs schauten verdächtig in geparkte Fahrzeuge. Ob diese als Täter in Betracht kommen, steht derzeit nicht fest. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus Tel. (02561) 9260. (jh)

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