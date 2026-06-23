POL-BOR: Velen-Ramsdorf - Sperrung der Holthausener Straße
Velen-Ramsdorf (ots)
Aktuell ist die Holthausener Straße (K 14) in Velen-Ramsdorf aufgrund eines Wasserrohrbruchs gesperrt. Der Verkehr wird ab dem Kreisverkehr K 55 und der B 525 umgeleitet.
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