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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden - Frontscheinwerfer demontiert

Heiden (ots)

Tatort: Heiden, Schützenstraße;

Tatzeit: zwischen 22.06.2026, 18.00 Uhr und 23.06.2026, 05.20 Uhr;

Frontscheinwerfer an einem Porsche Cayenne demontiert und entwendet haben bislang unbekannte Täter in Heiden. Die Diebe machten sich gewaltsam in der Nacht zum Dienstag an dem Fahrzeug zu schaffen. Zu der Zeit stand der Wagen auf einem Parkplatz an der Schützenstraße. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Borken unter 02861/ 9000. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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