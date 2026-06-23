Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden - Frontscheinwerfer demontiert

Heiden (ots)

Tatort: Heiden, Schützenstraße;

Tatzeit: zwischen 22.06.2026, 18.00 Uhr und 23.06.2026, 05.20 Uhr;

Frontscheinwerfer an einem Porsche Cayenne demontiert und entwendet haben bislang unbekannte Täter in Heiden. Die Diebe machten sich gewaltsam in der Nacht zum Dienstag an dem Fahrzeug zu schaffen. Zu der Zeit stand der Wagen auf einem Parkplatz an der Schützenstraße. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Borken unter 02861/ 9000. (jh)

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