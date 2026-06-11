Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg - Polizei sucht Unfallzeugen

Isselburg (ots)

Unfallort: Isselburg, Klever Straße;

Unfallzeit: 10.06.2026, gegen 13.00 Uhr;

Einen Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro verursacht hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer in Isselburg - danach flüchtete er von der Unfallstelle. Laut einem Zeugen rangierte der Unfallverursacher gegen 13.00 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes an der Klever Straße. Dabei stieß er mit seinem Anhänger gegen die rechte Wand eines dort abgestellten Containers. Durch die Wucht des Aufpralls ist ein im Container befindliches Fahrrad umgestoßen und ebenfalls beschädigt worden. Bei dem Zugfahrzeug soll es sich um einen Transporter gehandelt haben.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat Bocholt: Tel. (02871) 2990. (pl)

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