POL-PDLD: Fahrradfahrer unter Alkoholeinfluss

Freckenfeld (ots) - Gestern Vormittag wurde ein bisher unbekannter Täter bei einem Einbruch in der Hauptstraße in Freckenfeld auf frischer Tat erwischt und konnte flüchten. Eine ältere Dame war gegen 10:30 Uhr für wenige Minuten vor ihrem Anwesen und säuberte die Straße. In diesem Zeitraum verschaffte sich der Täter vermutlich über den rückwärtigen Bereich Zutritt zu dem Anwesen und durchwühlte die Wohnräume. ...

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