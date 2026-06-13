POL-PDLD: Fahrradfahrer unter Alkoholeinfluss
Kandel (ots)
Am 13.06.2026, gegen 00:30 Uhr, befuhr ein 50-jähriger Fahrradfahrer die Marktstraße in Kandel. Im Verlauf der anschließenden Verkehrskontrolle stellten die Beamten ausgehend von der Atemluft des Fahrradfahrers Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest erbrachte einen Wert von 2,23 Promille. Die Weiterfahrt wurde daraufhin untersagt. Zudem wurde dem Fahrradfahrer eine Blutprobe durch einen Arzt entnommen sowie ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Wörth am Rhein
PK Patschke
Telefon: 07271 9221-0
piwoerth@polizei.rlp.de
Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell