Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Euregio - Triathlon 2026 - Sportlicher Ehrgeiz und gelebte Euregio-Partnerschaft

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Gronau (ots)

Gronau-Epe, 02.06.2026 - Der diesjährige Euregio-Triathlon begeisterte am vergangenen Dienstag, 02.06.2026, erneut mit sportlichen Höchstleistungen, grenzüberschreitendem Zusammenhalt und einem beeindruckenden Teilnehmerfeld. Zahlreiche Einzelstarterinnen und Einzelstarter sowie Staffelteams gingen an den Start und machten die Veranstaltung erneut zu einem besonderen Ereignis im sportlichen und gesellschaftlichen Leben der Region.

Die Wettkämpfe fanden erneut auf der bewährten Strecke in Gronau-Epe statt. Die Einzelstarterinnen und Einzelstarter absolvierten die Disziplinen Schwimmen, Radfahren und Laufen mit großem sportlichem Ehrgeiz. Die Staffelteams bewältigten die einzelnen Abschnitte gemeinschaftlich und sorgten entlang der Strecke für spannende Wettkämpfe und zahlreiche sportliche Höhepunkte.

Die Teilnehmenden kamen aus vielen Städten und Gemeinden des Kreises Borken sowie aus benachbarten Regionen in Deutschland und den Niederlanden. Neben zahlreichen Vertreterinnen und Vertretern der Polizei nahmen auch Feuerwehr- und Rettungsdienstteams an der Veranstaltung teil. Darüber hinaus waren erneut internationale Gäste aus den Niederlanden vertreten, die den Triathlon als Zeichen der engen und vertrauensvollen Zusammenarbeit über Landesgrenzen hinweg nutzten.

Zahlreiche Zuschauerinnen und Zuschauer säumten die Wettkampfstrecke und unterstützten die Sportlerinnen und Sportler mit großem Engagement. Die ausgezeichnete Atmosphäre entlang der Strecke trug maßgeblich zum Gelingen der Veranstaltung bei.Dr. Ansgar Hörster würdigte in seiner Ansprache die Bedeutung des Triathlons für die Region: "Der Euregio-Triathlon zeigt eindrucksvoll, wie Sport Menschen verbindet."

Insgesamt traten in diesem Jahr 70 Einzelstarterinnen und -starter an, darunter 18 Frauen und 52 Männer sowie 44 Staffelteams. Das Teilnehmerfeld war vom ambitionierten Triathleten bis zum Breitensportler weit gefächert. Nach knapp unter einer Stunde (59:46 Minuten) lief Janik Börke vom Polizeipräsidium Duisburg über die Ziellinie. Dahinter folgte Marcel Eckers (Feuerwehr Borken) mit 01:02:58 Std.. Auf dem dritten Platz landete Christian Dudek vom Landrat Steinfurt (01:04:56). Bei den Damen siegte auf gleicher Strecke Carina Hubbert (Kreispolizeibehörde Wesel) mit 01:01:51 Std. vor der Zweitplatzierten, Hannah Lange von der Kreispolizeibehörde Borken (01:05:53 Std.). Als dritte Frau überschritt Maja Tüshaus von der Stadt Bocholt nach 01:09.47 Std. die Ziellinie.

Danach gingen die Mannschaften an den Start: Das Team der "Aasee Allstars" aus der Kreispolizeibehörde Borken erreichte nach 01:01:50 Std. als erstes Team die Ziellinie. Ein paar Minuten später folgte ein weiteres Team der Kreispolizeibehörde Borken: Das Team rund um "BD & Leitungsstab" erreichte eine Zielzeit von 01:03:41 Std.. Der Kreis Borken stellte das Team mit dem Namen "Bauturbo". Mit einer Zeit von 01:06:23 Std. endete das Rennen für den Drittplatzierten.

Dank der Unterstützung zahlreicher Helferinnen und Helfer sowie der guten Zusammenarbeit aller Beteiligten verlief die Veranstaltung reibungslos. Einsatzkräfte, Sanitätsdienste, Streckenposten und Organisationsteams gewährleisteten einen sicheren Ablauf. Die Organisatoren der Kreispolizeibehörde Borken zogen ein positives Fazit. Der Euregio-Triathlon 2026 war eine rundum gelungene Veranstaltung. Der nächste Triathlon findet am 01. Juni 2027 statt. (sb)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell