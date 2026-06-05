POL-BOR: Borken-Marbeck - Fahrkartenautomat zerstört
Borken (ots)
Tatort: Borken-Marbeck, Engelradingstraße;
Tatzeit: 05.06.2026, 03.50 Uhr;
Einen Fahrkartenautomaten beschädigt haben bislang unbekannte Täter in Borken-Marbeck. Die Tat ereignete sich in der Nacht zu Freitag um 03.50 Uhr am Bahnhof an der Engelradingstraße. Der Automat wurde vollständig zerstört. Zeugen gaben an, einen lauten Knall gehört zu haben. Danach entfernte sich ein Auto von der Örtlichkeit.
Wer zur genannten Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Kripo in Borken unter Tel. (02861) 9000 zu melden. (jh)
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Telefon: 02861-900-2222
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