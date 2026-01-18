POL-BOR: Bahnhof Reken - Nach Unfall weitergefahren
Reken (ots)
Unfallort: Bahnhof Reken, Bahnhofstraße;
Unfallzeit: zwischen 15.01.2026, 21.30 Uhr, und 16.01.2026, 12.00 Uhr;
Einen geparkten Wagen angefahren hat ein Unbekannter in der Nacht zum Freitag in Bahnhof Reken. Der Unfall ereignete sich auf einem Parkplatz an der Bahnhofstraße, wo der dabei beschädigte blaue BMW gestanden hatte. Der Verursacher entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)
