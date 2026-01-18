POL-BOR: Bahnhof Reken - Nach Unfall weitergefahren

Raesfeld (ots) - Mit Gewalt sind Unbekannte in der Nacht zum Samstag in ein Geschäft in Raesfeld eingedrungen. Um in das Gebäude an der Straße Schwietering zu gelangen, hatten sich die Täter an einem Fenster zu schaffen gemacht. Sie entwendeten nach ersten Erkenntnissen verschiedene Geräte und Bargeld. Hinwiese erbittet das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (to) Kontakt für Medienvertreter: ...

mehr