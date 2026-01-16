PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Unfallflucht auf Parkplatz

Ahaus (ots)

Unfallort: Ahaus, Fuistingstraße;

Unfallzeit: 15.01.2026, zwischen 11.15 Uhr bis 12.15 Uhr;

Nach einem Unfall auf einem Parkplatz im Bereich der St.-Josef-Kirche in Ahaus entfernte sich ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer. Der Unbekannte beschädigte einen dort geparkten grauen VW. Es entstand Sachschaden im vorderen rechtsseitigen Bereich des Pkw. Die Unfallzeit kann auf den Donnerstag zwischen 11.15 Uhr und 12.15 Uhr eingegrenzt werden. Der Unbekannte entfernte sich nach dem Unfall, ohne seinen Pflichten als Verursacher nachzukommen. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu dem Unfallgeschehen machen können, sich beim Verkehrskommissariat Ahaus, Tel. (02561) 9260, zu melden. (jr)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Pressestelle
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

