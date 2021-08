Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Sperrpfosten entfernt

Ahaus (ots)

Vermutlich war der Täter nicht mit der Sperrung des Zuwegs zu einer Fußgängerbrücke für mehrspurige Fahrzeuge einverstanden und entfernte in der Nacht zum Dienstag kurzerhand den mittleren von drei Sperrpfosten. Damit nicht genug, der Täter füllte das Loch auch noch mit Beton aus. Betroffen ist die Fußgängerbrücke des Nordrings von der Straße Rosenthal kommend. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus (02561) 9260.

