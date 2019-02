Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken- Hoxfeld - Brand einer Scheune

Borken- Hoxfeld (ots)

Derzeit befinden sich Polizei und Feuerwehr in Borken- Hoxfeld im Einsatz. Ein ehemaliger Schweinestall eines Resthofes brannte in voller Ausdehnung. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Brandes auf ein angrenzendes Wohngebäude verhindern. In dem ehemaligen Stall, der inzwischen als Werkstatt genutzt wird, befanden sich mehrere Oldtimer. Die Fahrzeuge brannten komplett aus. Die Löscharbeiten werden noch einige Stunden in Anspruch nehmen. Menschenleben befanden sich nicht in Gefahr. Zur Ermittlung der Brandursache nahm die Kriminalpolizei die Ermittlungen auf. Es wird nachberichtet.

Holger Szeglat, Leitstelle Borken

