POL-HH: 180227-2. Tatverdächtiger nach versuchtem Tötungsdelikt in Hamburg-Altona vorläufig festgenommen und dem Haftrichter zugeführt

Hamburg (ots) - Tatzeit: 24.02.2018, 21:00 Uhr Tatort: Hamburg-Altona, Max-Brauer-Allee

Beamte der Mordkommission (LKA 41) haben nach einem versuchten Tötungsdelikt vom vergangenen Samstag einen Tatverdächtigen ermittelt und dem Haftrichter zugeführt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befanden sich zwei Freunde (40, 42) in einer Sportsbar. Als der 42-Jährige die Toilette der Bar aufsuchte, wurde er von einem Mann angesprochen, der ihm Marihuana zum Kauf anbot. Der 42-Jährige lehnte den Kauf der Betäubungsmittel strikt ab und es kam zu einer verbalen Auseinandersetzung, die sich zu einer körperlichen Auseinandersetzung entwickelte.

Der mutmaßliche Dealer wurde hierauf der Lokalität verwiesen.

Die beiden Freunde tranken ihre Getränke aus und verließen ca. zehn Minuten nach dem Vorfall die Bar.

Auf der Straße trafen sie nun auf den verwiesenen Gast, der beide Männer mit einem Messer angriff. Der 42-Jährige wurde hierbei an der Hand, sein 40-jähriger Begleiter am Hals und an der Schläfe verletzt. Der 40-Jährige brach noch auf der Straße zusammen. Der Tatverdächtige flüchtete in die Ehrenbergstraße und von hier aus weiter in die Museumsstraße.

Die Mordkommission übernahm die weiteren Ermittlungen. Durch Zeugenvernehmungen, Spurensicherungsmaßnahmen und umfangreiche Videoauswertung konnte der Tatverdächtige, ein 46-jähriger Deutscher, identifiziert werden. Der Mann wurde gestern Abend in seiner Wohnung vorläufig festgenommen. Die Zugangssicherung erfolgte durch Beamte der Spezialeinheit (LKA 24). Im Rahmen seiner Wohnungsdurchsuchung konnten die Ermittler Beweismittel sicherstellen, unter anderem das mutmaßliche Tatmesser.

Der Zustand des 40-jährigen Geschädigten ist weiterhin lebensbedrohlich.

Die Mordermittler führten den Tatverdächtigen einem Haftrichter zu. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

