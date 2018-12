POL-LIP: Oerlinghausen. Unfall auf Tankstellengelände - Verursacher haute ab.

Lippe (ots) - Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall auf dem Gelände einer Tankstelle an der Lageschen Straße (B66) in Helpup. Ein bislang unbekannter Autofahrer krachte beim Befahren des Geländes am frühen Montagmorgen gegen den Masten mit der Spritpreis-/Werbetafel und richtete dadurch den erheblichen Sachschaden an. Ohne sich um die Angelegenheit zu kümmern, verschwand der oder die Unbekannte. Der Unfall ist vermutlich zwischen 01.00 Uhr und 03.00 Uhr passiert. Hinweise in der Sache bitte an das Verkehrskommissariat Bad Salzuflen unter 05222 / 98180.

