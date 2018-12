POL-LIP: Detmold. Tür demoliert.

Lippe (ots) - Am Sonntagnachmittag hat ein Unbekannter die Eingangstür eines Büro- und Dienstgebäudes an der Paulinenstraße, Nähe der "Kreuzung Hauptpost" (gegenüber des Bürgerparks), beschädigt. Ob es sich dabei um eine reine mutwillige Sachbeschädigung oder aber um einen Einbruchsversuch gehandelt hat, kann nicht gesagt werden. Zeugen beobachteten gegen 15.00 Uhr eine männliche Person, die vor der demolierten Tür kniete und offensichtlich eine Tasche durchsuchte. Als der Mann merkte, dass man auf ihn aufmerksam geworden war, rannte er sofort davon. Die Tasche, in der sich Oberbekleidung (männlich) der Größe XXL befand, ließ er zurück. Was es mit der grauen Sport-/Reisetasche auf sich hat, ist nicht bekannt. Der Unbekannte ist etwa 30 Jahre alt, hat dunkle Haare und einen Vollbart. Er trug am Sonntagnachmittag eine beigefarbene Jacke. Der Schaden an der Tür beträgt etwa 1.000 Euro. Hinweise im Zusammenhang mit dem Geschehen nimmt das KK Detmold unter 05231 / 6090 entgegen.

