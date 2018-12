POL-LIP: 33818 Leopoldshöhe-Asemissen - Garagenbrand

Lippe (ots) - (CR) Am frühen Sonntagmorgen kam es zu einem Brand einer Doppelgarage in der Gartenstraße in Leopoldshöhe-Asemissen. Hierbei ist nicht unerheblicher Sachschaden entstanden und nach derzeitigem Ermittlungsstand kann eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 1 in Detmold (05231-6090) oder eine beliebige Polizeidienststelle entgegen.

