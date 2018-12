POL-LIP: 32107 Bad Salzuflen - Einbruch

Lippe (ots) - (CR) Unbekannte Täter stiegen am Freitagnachmittag in ein Einfamilienhaus in der Otto-Wulff-Straße im Bad Salzufler Ortsteil Werl-Aspe ein. Hinweise zu dem/den Täter/n oder verdächtige Wahrnehmungen bitte an das Kriminalkommissariat 2 in Detmold (05231-6090) oder an die Polizeiwache Bad Salzuflen (05222-98180).

