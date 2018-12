POL-LIP: 32107 Bad Salzuflen-Werl-Aspe - Raub

Lippe (ots) - (CR) Eine Salzuflerin wurde am frühen Samstagmorgen gegen 00.10 Uhr Opfer eines versuchten Raubüberfalles. Die 49-jährige war zu Fuß auf dem Parkplatz des Schulzentrums unterwegs und wurde hierbei von einer 5-köpfigen Gruppe von männlichen Jugendlichen zur Herausgabe ihrer Geldbörse und ihres Mobiltelefons aufgefordert. Als die Geschädigte dies ablehnte, wurde sie zu Boden gestoßen und mindestens einmal am Boden liegend getreten. Die Jugendlichen flüchteten anschließend ohne Beute in unbekannte Richtung. Hinweise zu den Tätern bitte an die Kriminalpolizei oder die Polizeiwache in Bad Salzuflen unter 05222-98180.

