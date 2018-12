POL-LIP: 32832 Augustdorf - Einbruch in Grundschule

Lippe (ots) - (CR) Vermutlich in der Nacht zu Samstag schlugen oder warfen unbekannte Täter ein Fenster an der Grundschule im Schlingweg ein und brachen in das Gebäude ein. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat oder die Polizeiwache in Detmold (05231-6090).

