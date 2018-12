POL-LIP: 32676 Lügde-Sabbenhausen - Versuchter Einbruchsdiebstahl

Lippe (ots) - (CR) Ein Unbekannter versuchte in der Nacht zu Samstag, gegen 03.00 Uhr, die Eingangstür einer Fleischerei aufzuhebeln. Er wurde vermutlich durch das Bellen bzw. Anschlagen des Hundes gestört. Durch den Ladeninhaber konnte eine verdächtige Person vor dem Laden wahrgenommen werden. Bei dieser handelte es sich um eine ca. 190cm große und komplett schwarz gekleidete Person. Sie trug eine schwarze Wollmütze und führte einen Rucksack mit. Hinweise zu der Person bitte an die Kriminalpolizei oder die Polizeiwache in Blomberg unter 05235-96930.

