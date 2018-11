POL-LIP: Lage. Verkehrsunfall während einer Einsatzfahrt der Polizei.

Lippe (ots) - Auf der Detmolder Straße (B239) in Höhe der "Filmwelt" ereignete sich am Freitag, gegen 13.20 Uhr, ein Verkehrsunfall im Rahmen einer polizeilichen Einsatzfahrt. Zur genannten Zeit war eine Streifenwagenbesatzung von Detmold nach Lage mit Sonder- und Wegerechten (Blaulicht und Martinshorn) wegen einer akuten Gefahrenlage in Richtung Lage unterwegs. Die Fahrer der vorausfahrenden Fahrzeuge fuhren laut Zeugenangaben an den rechten Straßenrand oder verlangsamten ihre Geschwindigkeit, so dass die Streifenwagenbesatzung überholen bzw. vorbeifahren konnte. Im Gegenverkehr war ein 85-Jähriger in einer Mercedes A-Klasse unterwegs und rutschte aus bisher nicht geklärter Ursache nach rechts in den Straßengraben, während die Beamten weiter in Richtung Einsatzort fuhren. Zu einer Berührung des Streifenfahrzeugs und der A-Klasse kam es nicht. Der 85-Jährige ist vorsorglich zwecks weiterer Untersuchungen ins Klinikum gefahren worden. Ob die Beamten das Abkommen des Mercedes von der Straße aufgrund der besonderen Einsatzlage überhaupt bemerken konnten, als die Fahrzeuge aneinander vorbei fuhren, ist noch nicht geklärt. Die erforderliche Unfallaufnahme erfolgte nach Bekanntwerden des Schadens. Zur Sachschadenshöhe liegen noch keine Angaben vor.

