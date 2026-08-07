Polizei Gütersloh

POL-GT: Polizeieinsatz in St. Vit - Fahndung nach einer männlichen Person

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (MK) - Aktuell fahndet die Polizei Gütersloh am Freitagmorgen (07.08.) mit starken Einsatzkräften und mit einem Spezialeinsatzkommando nach einer flüchtigen männlichen Person in St. Vit.

Nach derzeitiger Einschätzung wird das Fahndungsgebiet auf diesen Ortsteil begrenzt. Die Polizei bittet die Bevölkerung für diesen Zeitraum Fenster und Türen geschlossen zu halten. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Person bewaffnet ist.

Gesucht wird eine 17-jährige männliche Person. Er ist zwischen 1,70 - 1,75 Meter groß mit schlanker, sportlicher Statur und kurzen dunklen Haaren. Bekleidet ist die Person vermutlich mit einer schwarzen, kurzen Arbeitshose und einem roten T-Shirt.

Für Hinweise und Angaben zu dem Aufenthaltsort der Person sowie bei Feststellungen verdächtiger Beobachtungen bittet die Polizei, dies unter dem Polizeiruf 110 mitzuteilen.

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