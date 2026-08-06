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Polizei Gütersloh

POL-GT: Tageswohnungseinbruch am Weizenweg

Gütersloh (ots)

Schloß Holte-Stukenbrock (MK) - Unbekannte Täter verschafften sich am Mittwoch (05.08., 10.30 - 13.05 Uhr) Zutritt in eine Doppelhaushälfte am Weizenweg. Die Täter hebelten ein Fenster auf und stahlen nach derzeitigen Erkenntnissen Schmuck sowie eine geringe Menge Bargeld.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Können Sie Angaben zu dem Einbruch machen oder hatten verdächtige Beobachtungen im Tatzeitraum? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

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