PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Trunkenheit im Verkehr

Weisenheim am Sand (ots)

Am Samstag, den 18.07.2026, gegen 01:50 Uhr wurde durch Beamte der Polizeiinspektion Bad Dürkheim in der Ritter-von-Geißler-Straße in Weisenheim am Sand ein 59-järiger PKW-Führer einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen.

Ausgehend von dem Fahrzeugführer aus dem Kreis Speyer wurde Atemalkoholgeruch wahrgenommen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,68 Promille. Er wurde zwecks gerichtsverwertbaren Atemalkoholtests zur Dienststelle verbracht. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Ein erstmalig eingeleitetes Verfahren hat ein Bußgeld in Höhe von 500 EUR, zwei Punkten im Fahreignungsregister sowie ein einmonatiges Fahrverbot zur Folge. Zusätzlich wird die Fahrerlaubnisbehörde in Kenntnis gesetzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim
POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ

Weinstraße Süd 36
67098 Bad Dürkheim
Telefon: 06322 963 0
Telefax: 06131 4868 8185
E-Mail: pibadduerkheim@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

SB: Otto, PK

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Alle Meldungen Alle
  • 18.07.2026 – 07:24

    POL-PDNW: Nächtliche Verkehrsunfallflucht

    Battenberg (ots) - In der Nacht vom 16.07.2026 auf den 17.07.2026 kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Straße "Im Kautzeneck" in Battenberg. Hierbei wurde ein am Fahrbahnrand geparkter Pkw touchiert. Ein Anwohner hörte gegen 03:00 Uhr ein Knallgeräusch, welches vermutlich dem Unfall zuzuordnen ist. Haben sie den Unfall beobachtet? Können Sie Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug geben? Dann melden Sie sich bei ...

    mehr
  • 18.07.2026 – 00:03

    POL-PDNW: Wirtschaftlicher Totalschaden nach Verkehrsunfallflucht

    Neustadt/Weinstraße (ots) - Am 17.07.2026 kam es gegen 14:10 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Eichstraße. Ein unbekannter PKW beschädigte mutmaßlich beim Rückwärtsfahren einen ordnungsgemäß geparkten gelben Opel Astra an der linken Fahrzeugseite. Anschließend entfernte sich der PKW unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Am Opel entstand ein ...

    mehr
  • 17.07.2026 – 13:49

    POL-PDNW: Erneute Geschwindigkeitskontrollen

    Bad Dürkheim (ots) - Am heutigen Freitag, den 17.07.2026 führte die Polizei an verschiedenen Örtlichkeiten im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Bad Dürkheim wieder Geschwindigkeitskontrollen durch. Zuerst wurde zwischen 09:00 Uhr und 10:30 Uhr der Verkehr in der Bahnhofstraße in Friedelsheim überwacht. Bei schwachem Verkehrsaufkommen und erlaubten 30 km/h konnten sechs Geschwindigkeitsverstöße festgestellt ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren