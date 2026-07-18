Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
POL-PDNW: Trunkenheit im Verkehr
Weisenheim am Sand (ots)
Am Samstag, den 18.07.2026, gegen 01:50 Uhr wurde durch Beamte der Polizeiinspektion Bad Dürkheim in der Ritter-von-Geißler-Straße in Weisenheim am Sand ein 59-järiger PKW-Führer einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen.
Ausgehend von dem Fahrzeugführer aus dem Kreis Speyer wurde Atemalkoholgeruch wahrgenommen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,68 Promille. Er wurde zwecks gerichtsverwertbaren Atemalkoholtests zur Dienststelle verbracht. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Ein erstmalig eingeleitetes Verfahren hat ein Bußgeld in Höhe von 500 EUR, zwei Punkten im Fahreignungsregister sowie ein einmonatiges Fahrverbot zur Folge. Zusätzlich wird die Fahrerlaubnisbehörde in Kenntnis gesetzt.
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SB: Otto, PK
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