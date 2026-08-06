Polizei Gütersloh

POL-GT: POLIZEI WARNT! Betrugsversuche durch falsche Polizeibeamte im Raum Halle

Gütersloh (ots)

Halle (Westf.) (MK) - Am Donnerstagmittag (06.08.) mehren sich die Hinweise bei der Polizei Gütersloh, dass es aktuell zu telefonischen Betrugsversuchen falscher Polizeibeamter kommt. Insbesondere im Raum Halle sind die Betrüger aktiv.

ACHTUNG! Es handelt sich um einen BETRUGSVERSUCH!

Der Modus Operandi ist in allen Fällen der gleiche: Die Betrüger rufen arglose Bürgerinnen und Bürger an und suggerieren als falsche Polizeibeamte, dass in der Wohnortnähe der Bürger eine Festnahme stattgefunden hat. Bei der Festnahme sei eine Liste mit Anschriften sichergestellt worden, aus der hervorgeht, dass bei ihnen eingebrochen werden soll. Anschließend werden die Bürger angewiesen ihr Geld ihren Schmuck oder andere Wertgegenstände einem Polizeibeamten in zivil zu übergeben, damit das Geld und die Wertgegenstände gesichert werden können.

Die Polizei warnt! Machen Sie am Telefon keine Angaben über Geld- und Wertgegenstände! Beenden Sie diese Telefonate sofort und ohne Ankündigung! Rufen Sie unter der Ihnen bekannten Telefonnummer die örtliche Polizei an, wenn Sie auch nur den geringsten Zweifel haben!

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell