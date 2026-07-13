PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Gütersloh

POL-GT: 13-jähriger E-Bike-Fahrer schwer verletzt

Gütersloh (ots)

Herzebrock-Clarholz (FK) - Montag (13.07., 11.50 Uhr) befuhr eine 38-jährige Fiat-Fahrerin die Holzhofstraße in Richtung Beelener Straße. An der Kreuzung Schulstraße kam ein 13-jähriger E-Bike-Fahrer aus Sicht der Autofahrerin von links angefahren. Es kam zu einem Zusammenstoß. Der E-Bike-Fahrer stürzte und erlitt dabei schwere Verletzungen. Mit einem Rettungshubschrauber wurde der Junge in ein Bielefelder Krankenhaus gefahren. Die Kreuzung wurde für die Unfallaufnahme teilweise voll gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Alle Meldungen Alle
  • 13.07.2026 – 14:42

    POL-GT: Unfallflucht - 14-Jähriger E-Scooter-Fahrer verletzt

    Gütersloh (ots) - Gütersloh (FK) - Ein 14-jähriger E-Scooter-Fahrer wurde am Sonntagabend (12.07., 19.30 Uhr) bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Den Angaben nach befuhr der 14-Jährige die Buschstraße in Richtung Verler Straße und bog dann nach rechts in die Straße Auf der Haar ab. Dabei stieß er mit einem entgegenkommenden Fahrradfahrer zusammen. Der ...

    mehr
  • 13.07.2026 – 14:03

    POL-GT: Radfahrerinnen stoßen beim Nebeneinanderfahren zusammen - zwei Verletzte

    Gütersloh (ots) - Rietberg (FK) - Zwei 16-jährige Rietbergerinnen befuhren am Sonntagabend (12.07., 23.40 Uhr) nebeneinander den Geh- und Radweg an der Druffeler Straße in Richtung Lintel. Dabei stießen sie nach bisherigem Stand mit ihren Lenkern zusammen und kamen in der Folge zu Fall. Eine war mit einem Fahrrad, die andere mit einem E-Bike unterwegs. Die ...

    mehr
  • 13.07.2026 – 13:40

    POL-GT: Juweliereinbruch an der Berliner Straße - Täter flüchten mit gestohlenem Auto

    Gütersloh (ots) - Juweliereinbruch an der Berliner Straße - Täter flüchten mit gestohlenem Auto Gütersloh (FK) - Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zu Samstag (11.07., 03.00 Uhr) in ein Juweliergeschäft an der Berliner Straße eingebrochen. Das Geschäft befindet sich unweit des Rathauses. Ersten Ermittlungen nach fuhren die Täter gezielt mit einem Auto ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren