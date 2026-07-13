POL-GT: 13-jähriger E-Bike-Fahrer schwer verletzt
Gütersloh (ots)
Herzebrock-Clarholz (FK) - Montag (13.07., 11.50 Uhr) befuhr eine 38-jährige Fiat-Fahrerin die Holzhofstraße in Richtung Beelener Straße. An der Kreuzung Schulstraße kam ein 13-jähriger E-Bike-Fahrer aus Sicht der Autofahrerin von links angefahren. Es kam zu einem Zusammenstoß. Der E-Bike-Fahrer stürzte und erlitt dabei schwere Verletzungen. Mit einem Rettungshubschrauber wurde der Junge in ein Bielefelder Krankenhaus gefahren. Die Kreuzung wurde für die Unfallaufnahme teilweise voll gesperrt.
Rückfragen bitte an:
Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/
Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell