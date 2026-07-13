POL-GT: 13-jähriger E-Bike-Fahrer schwer verletzt

Gütersloh (ots) - Rietberg (FK) - Zwei 16-jährige Rietbergerinnen befuhren am Sonntagabend (12.07., 23.40 Uhr) nebeneinander den Geh- und Radweg an der Druffeler Straße in Richtung Lintel. Dabei stießen sie nach bisherigem Stand mit ihren Lenkern zusammen und kamen in der Folge zu Fall. Eine war mit einem Fahrrad, die andere mit einem E-Bike unterwegs. Die ...

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