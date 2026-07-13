Polizei Gütersloh

POL-GT: Unfallflucht - 14-Jähriger E-Scooter-Fahrer verletzt

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Ein 14-jähriger E-Scooter-Fahrer wurde am Sonntagabend (12.07., 19.30 Uhr) bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Den Angaben nach befuhr der 14-Jährige die Buschstraße in Richtung Verler Straße und bog dann nach rechts in die Straße Auf der Haar ab. Dabei stieß er mit einem entgegenkommenden Fahrradfahrer zusammen. Der Fahrradfahrer fuhr weiter. Er war ca. 50-60 Jahre alt, ca. 170-180cm groß und hatte graue Haare.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Unfall machen? Wer kann Hinweise zu dem Radfahrer geben? Angaben dazu nimmt die Polizei unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

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