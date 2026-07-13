Polizei Gütersloh

POL-GT: Radfahrerinnen stoßen beim Nebeneinanderfahren zusammen - zwei Verletzte

Gütersloh (ots)

Rietberg (FK) - Zwei 16-jährige Rietbergerinnen befuhren am Sonntagabend (12.07., 23.40 Uhr) nebeneinander den Geh- und Radweg an der Druffeler Straße in Richtung Lintel. Dabei stießen sie nach bisherigem Stand mit ihren Lenkern zusammen und kamen in der Folge zu Fall. Eine war mit einem Fahrrad, die andere mit einem E-Bike unterwegs. Die Fahrradfahrerin wurde leicht, die E-Bike-Fahrerin schwer verletzt. Mit einem Rettungswagen wurde sie in ein Lippstädter Krankenhaus gefahren. Beide waren alkoholisiert. Beiden wurden Blutproben abgenommen.

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