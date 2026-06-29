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Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0435 --Schlägerei löst größeren Polizeieinsatz aus--

Bremen (ots)

   -

Ort: Bremen-Östliche Vorstadt, OT Peterswerder, Franz-Böhmert-Straße Zeit: 27.06.2026, 18:10 Uhr

Vor dem Stadionbad schlugen am Samstagabend mehrere Jugendliche und Heranwachsende aufeinander ein. Es gab mehrere leicht Verletzte.

Etwa um 18:10 Uhr wurden Polizisten zum Stadionbad in die Franz-Böhmert-Straße gerufen, da dort eine Schlägerei mit mehreren Beteiligten gemeldet wurde. Einsatzkräfte waren schnell vor Ort, die Auseinandersetzung war bereits beendet. Es meldeten sich einige Jugendliche im Alter von 14 bis 17 Jahren und gaben an, zuvor von einer größeren Gruppe attackiert, geschlagen und getreten worden zu sein. Dabei sollen auch Schlagwerkzeuge eingesetzt worden sein. Einige von ihnen waren leicht verletzt und wurden vor Ort von Rettungskräften behandelt. Ein 16-Jähriger wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Die Einsatzkräfte sicherten den Bereich ab und befragten Zeugen. Ein mutmaßlicher Tatverdächtiger im Alter von 16 Jahren wurde vor Ort gestellt. Die weiteren Ermittlungen auch zu den Hintergründen hat die Kriminalpolizei übernommen.

Weitere Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter der Telefonnummer 0421 362-3888 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Bastian Demann
Telefon: 0421 362-12114
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

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