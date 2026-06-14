Feuerwehr Weinheim

FW Weinheim: Feuerwehr Weinheim in der Weststadt im Einsatz wegen piepsender Rauchwarnmelder

Weinheim (ots)

Die Feuerwehr Weinheim wurde am Samstagnachmittag zu einem privaten Rauchwarnmelder in die Stettiner Straße alarmiert. Nachbarn hatten ein anhaltendes Piepsen aus einem Mehrfamilienhaus gemeldet. Nach Angaben von Anwohnern war das Geräusch bereits seit den frühen Morgenstunden zu hören.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte befand sich die Polizei bereits vor Ort. Das Piepsen konnte einem Balkon im oberen Geschoss des Gebäudes zugeordnet werden. Zur Erkundung wurde die Drehleiter in Stellung gebracht. Über den Balkon und die Fenster verschafften sich die Einsatzkräfte einen Überblick über die betroffene Wohnung. Dabei stellte sich heraus, dass die Wohnung derzeit renoviert wird und keine Anzeichen für ein Schadensereignis vorlagen.

Auf dem Balkon wurden zwei ausgelöste Rauchwarnmelder festgestellt. Die Geräte wurden mit Hilfe der Drehleiter entfernt und anschließend der Polizei übergeben. Da von außen ausreichend Einblick in die Wohnung möglich war und keinerlei Hinweise auf Feuer oder Rauch vorlagen, musste die Wohnung nicht geöffnet werden.

Nach Abschluss der Maßnahmen konnte der Einsatz beendet werden. Für die Bevölkerung bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr. Die Einsatzstelle wurde an die Polizei übergeben.

Hinweis der Weinheimer Feuerwehr:

Rauchwarnmelder retten Leben und sind ein wichtiger Bestandteil des vorbeugenden Brandschutzes. Damit sie zuverlässig funktionieren und gleichzeitig unnötige Feuerwehreinsätze vermieden werden, sollten Rauchwarnmelder regelmäßig kontrolliert werden.

Die Feuerwehr empfiehlt, Rauchwarnmelder mindestens einmal jährlich auf ihre Funktion zu prüfen. Dabei sollte auch kontrolliert werden, ob die Batterie noch ausreichend Leistung besitzt oder ob eine Störungsmeldung vorliegt.

Werden Rauchwarnmelder im Rahmen von Renovierungsarbeiten, Sanierungen oder einem längeren Leerstand der Wohnung vorübergehend nicht benötigt, sollten die Geräte sachgerecht außer Betrieb genommen werden. Bei Modellen mit austauschbaren Batterien sollten diese entfernt werden. Rauchwarnmelder mit fest eingebauten Zehn-Jahres-Batterien verfügen in der Regel über eine Möglichkeit zur dauerhaften Deaktivierung. Diese sollte genutzt werden, wenn das Gerät nicht mehr verwendet wird.

So lassen sich Fehlalarme und unnötige Einsätze vermeiden. Gleichzeitig wird sichergestellt, dass Rauchwarnmelder dort zuverlässig schützen, wo sie tatsächlich benötigt werden.

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