PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0432 --22-Jähriger ertrinkt im Sodenmattsee--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Huchting, OT Sodenmatt, Am Sodenmatt
Zeit: 	27.06.26, 17.45 Uhr

Im Sodenmattsee in Bremen-Huchting ist am Samstagnachmittag ein 22 Jahre alter Mann bei einem Badeunfall ums Leben gekommen.

Der 22-Jährige hielt sich mit Freunden am See auf. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet der Nichtschwimmer im Schwimmerbereich plötzlich in einen Bereich, in dem er nicht mehr stehen konnte, und ging unter. Ein Freund versuchte noch, ihm zu helfen, geriet dabei jedoch selbst in Lebensgefahr und musste von zwei Badegästen aus dem Wasser gerettet werden.

Taucher der Feuerwehr bargen den 22-Jährigen aus dem See. Sofort eingeleitete Reanimationsmaßnahmen blieben ohne Erfolg.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen zur Todesursache aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Pressestelle
Nils Matthiesen
Telefon: 0421 361-12114
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren