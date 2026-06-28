Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0432 --22-Jähriger ertrinkt im Sodenmattsee--

Bremen (ots)

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Ort: Bremen-Huchting, OT Sodenmatt, Am Sodenmatt Zeit: 27.06.26, 17.45 Uhr

Im Sodenmattsee in Bremen-Huchting ist am Samstagnachmittag ein 22 Jahre alter Mann bei einem Badeunfall ums Leben gekommen.

Der 22-Jährige hielt sich mit Freunden am See auf. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet der Nichtschwimmer im Schwimmerbereich plötzlich in einen Bereich, in dem er nicht mehr stehen konnte, und ging unter. Ein Freund versuchte noch, ihm zu helfen, geriet dabei jedoch selbst in Lebensgefahr und musste von zwei Badegästen aus dem Wasser gerettet werden.

Taucher der Feuerwehr bargen den 22-Jährigen aus dem See. Sofort eingeleitete Reanimationsmaßnahmen blieben ohne Erfolg.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen zur Todesursache aufgenommen.

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