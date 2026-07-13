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POL-GT: Juweliereinbruch an der Berliner Straße - Täter flüchten mit gestohlenem Auto

Gütersloh (ots)

Juweliereinbruch an der Berliner Straße - Täter flüchten mit gestohlenem Auto

Gütersloh (FK) - Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zu Samstag (11.07., 03.00 Uhr) in ein Juweliergeschäft an der Berliner Straße eingebrochen. Das Geschäft befindet sich unweit des Rathauses. Ersten Ermittlungen nach fuhren die Täter gezielt mit einem Auto in das Geschäft und entwendeten anschließend Schmuck aus den Vitrinen. Mit dem Fahrzeug fuhren sie anschließend in Richtung Friedrich-Ebert Straße davon.

Im Zuge der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte der Pkw an der Verler Straße festgestellt werden. Es handelt sich um einen 3er BMW, welcher zuvor im Rahmen eines Einbruchs in Verl-Bornholte gestohlen worden war. In dem Fall wurde in der Nacht (10.07., 15.00 Uhr - 11.07., 03.00 Uhr) eine Scheibe einer Autowerkstatt am Schmiedeschrank eingeschlagen und der Fahrzeugschlüssel gestohlen. Der Pkw wurde sichergestellt.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und sucht weitere Zeugen. Wer hat rund um den Tatort am Schmiedestrang und an der Berliner Straße in der Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht? Zeugenangaben nach waren bis zu fünf Personen an dem Einbruch an der Berliner Straße beteiligt. Hinweise dazu nimmt die Polizei unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

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