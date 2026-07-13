Polizei Gütersloh

POL-GT: Polizei ermittelt nach Unfall zwischen Herzebrock und Rheda

Gütersloh (ots)

Herzebrock-Clarholz (MK) - Nachdem der bislang unbekannter Fahrer eines schwarzen VW bei einem Fahrstreifenwechsel auf der Clarholzer Straße einen Motorradfahrer schnitt und dieser daraufhin stürzte und leicht verletzt wurde, sucht die Polizei Gütersloh nun weitere Unfallzeugen.

Dieser Unfall ereignete sich am Samstagmorgen (11.07., 09.25 Uhr) an der Einmündung Clarholzer Straße/ Herzebrocker Straße, zwischen Herzebrock und Rheda. Ein 76-jähriger Mann aus Herzebrocker-Clarholz befuhr mit seinem Motorrad aus Herzebrock kommend, die Rechtsabbiegerspur der Clarholzer Straße, als unmittelbar vor dem Einmündungsbereich ein schwarzer VW von der Geradeausspur auf seine Fahrspur wechselte und hierbei den Mindestabstand erheblich unterschritt. Nur durch eine Notbremsung konnte der 76-Jährige eine Kollision verhindern, verlor daraufhin die Kontrolle und stürzte. Der Fahrer des VW setzte seine Fahrt unvermindert in Richtung Rheda fort.

Wer kann weitere Angaben zu dem Unfall machen oder kann Hinweise auf den Fahrer des schwarzen VW geben? Hinweise und Angaben nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

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