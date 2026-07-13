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Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbruch an der Kölkebecker Straße

Gütersloh (ots)

Halle (Westf.) (FK) - In der Nacht zu Freitag (10.07., 00.15 Uhr 01.00 Uhr) gelangten bislang unbekannte Täter über ein Fenster in ein Wohnhaus an der Kölkebecker Straße. Ersten Ermittlungen nach durchsuchten die Täter einzelne Räume und entwendeten einen geringen Geldbetrag. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und sucht weitere Zeugen. Wer kann Angaben zu verdächtigen Beobachtungen rund um die Kölkebecker Straße machen? Hinweise dazu nimmt die Polizei unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

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