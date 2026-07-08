Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbruch in Sattelkammer - Polizei sucht Zeugen

Gütersloh (ots)

Werther (Westf.) (FK) - Zwischen Montagabend (06.07., 20.00 Uhr) und Dienstagmorgen (07.07., 06.30 Uhr) brachen bislang unbekannte Täter auf einem Hof an der Jöllenbecker Straße in einen Pferdestall ein. Die Täter brachen mehrere Türen und Spinde auf. Gestohlen wurden ersten Angaben nach mehrere Sättel.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu verdächtigen Personen rund um die Jöllenbecker Straße machen? Wer kann darüber hinaus Hinweise zu ungewöhnlichen Beobachtungen machen? Angaben dazu nimmt die Polizei unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

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