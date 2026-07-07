Polizei Gütersloh

POL-GT: Unbekannter Autofahrer touchiert 13-Jährigen und fährt weg

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (MK) - Bereits am Dienstag der vergangenen Woche (30.06., 16.00 - 17.00 Uhr) ereignete sich auf dem Parkplatz eines Fitnessstudios an der Hauptstraße ein Verkehrsunfall, bei dem ein 13-Jähriger von einem Autofahrer touchiert und leicht verletzt wurde. Zuvor befand sich der Junge den Angaben nach auf dem Parkplatz im Bereich einer Baustellenzufahrt. Der bislang unbekannte Autofahrer wollte den Parkplatz über diese Zufahrt in Richtung Hauptstraße verlassen und setzte sein schwarzes Auto hierfür zurück. Dabei kollidierte das Fahrzeug mit dem 13-Jährigen. Der Fahrer stieg anschließend kurz aus und erkundigte sich nach dem Befinden des Jungen. Dann übergab er dem 13-Jährigen etwas Bargeld und setzte seine Fahrt fort.

Der Beschreibung nach trug der Mann einen dunklen Bart und war schlank. Er hatte eine kurze Hose an und trug eine schwarze Bauchtasche. Auf dem Beifahrersitz des schwarzen Autos saß eine Frau, die nicht näher beschrieben werden konnte.

Die Polizei sucht Unfallzeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Unfall machen oder kann Hinweise auf den beschriebenen Autofahrer geben? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

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