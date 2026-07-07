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Polizei Gütersloh

POL-GT: Kabeldiebe unterwegs - Zeugen gesucht

Gütersloh (ots)

Versmold/ Halle (Westf.) (FK) - Bislang unbekannte Täter schnitten zwischen Freitagnachmittag (03.07., 15.00 Uhr) und Montagmorgen (06.07., 06.00 Uhr) einen Teil eines Zauns zu einer Firma an der Straße Im Industriegelände in Versmold auf. Sie betraten das Grundstück und entwendeten eine größere Menge Kabel.

Am frühen Montagmorgen (06.07., 02.30 Uhr - 02.50 Uhr) betraten Unbekannte ein Firmengelände in Halle (Westf.) am Hoppenkamp. Sie brachen ein Tor zu dem Gelände auf und stahlen eine größere Menge Kupferkabel.

Die Polizei Gütersloh hat jeweils ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und sucht weitere Zeugen. Ob es einen Tatzusammenhang gibt, ist Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen. Wer kann Angaben zu verdächtigen Personen rund um die Tatorte machen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

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