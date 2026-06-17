Polizei Gütersloh

POL-GT: Geldübergaben an russischsprachige Schockanrufer

Gütersloh (ots)

Steinhagen/ Borgholzhausen/ Versmold (FK) - In Steinhagen und in Borgholzhausen kam es am Montag (15.06.) jeweils zu einer Geldübergabe an russischsprachige Geldabholer. Ob es Zusammenhänge gibt, ist Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen. In beiden Fällen wurden Senioren angerufen und die Betrüger am Telefon gaben sich als Angehörige aus, welche nach einem schlimmen Unfall Geld für eine Kaution benötigen. Wenige Zeit später kam ein ebenfalls russischsprachiger Abholer und holte das verfügbare Bargeld ab. Ein vergleichbarer Fall in Versmold scheiterte am Dienstagabend (16.06., 18.00 Uhr).

In Borgholzhausen wurde der Abholer wie folgt beschrieben: Ca. 40-50 Jahre alt, ca. 160cm groß, dunkle Haare. In Steinhagen soll die Person an der Haustür zwischen 20 und 35 Jahren alt, ca. 175cm bis 180cm groß und einen Vollbart gehabt haben. Am Montag war er dunkel bekleidet und trug eine Mütze.

Die Polizei Gütersloh hat Ermittlungsverfahren zu den Fällen aufgenommen und sucht weitere Zeugen. Wer kann Angaben zu verdächtigen Personen machen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Rufnummer 05241 869-0 entgegen.

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