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POL-GT: Fahrradprüfung an der Grundschule in Langenberg

POL-GT: Fahrradprüfung an der Grundschule in Langenberg
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Gütersloh (ots)

Langenberg (MK) - Freitag (19.06., 08.45 Uhr - 11.30 Uhr) findet für die Schülerinnen und Schüler des Grundschulverbunds Langenberg-Benteler, Standort Langenberg, die diesjährige Radfahrprüfung statt. Die Viertklässler werden selbständig im Umfeld der Grundschule an der Schulstraße im öffentlichen Verkehrsraum unterwegs sein.

Die Kinder wurden intensiv vorbereitet und kennen die Vorfahrtsregeln. Wenn Sie ihnen am Freitag begegnen, können Sie sie am sinnvollsten unterstützen, indem Sie ihre eigene Vorfahrt einhalten und rücksichtsvoll fahren.

Die Kinder tragen auffällige Warnwesten mit Startnummern und danken es Ihnen, wenn Sie Ihnen eine sicherere und vor allem unfallfreie Fahrt ermöglichen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

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